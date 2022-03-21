Підприємцям знову доступна послуга сплати податків у застосунку «Дія»

Фізичним особам – підприємцям знову доступна послуга сплати податків у застосунку «Дія». Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомило у понеділок, 21 березня, на сторінці у Telegram.

Від початку російського вторгнення в Україну служби нацбезпеки відключили всі держреєстри, щоб захистити дані українців.

Наразі відомству спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, дотичних до податкових послуг.

Таким чином, ФОПи 1 - 3 груп без найманих працівників на спрощеній системі оподаткування тепер знову можуть сплатити податки за кілька кліків у застосунку «Дія».

Щоб сплатити податки ФОП через «Дію», у застосунку слід:

Натиснути «Послуги», потім – «Податки ФОП». Далі необхідно вибрати «Сплата податків та зборів». Наступний крок – обрати податок та період, за який здійснюється оплата, і натиснути «Сплатити».

Нагадаємо, раніше сьогодні вже повідомлялося, що Українці можуть скласти заяву про надання статусу безробітного, призначення допомоги чи припинення реєстрації за допомогою мобільного додатку «Дія».