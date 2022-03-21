Українці можуть скласти заяву про надання статусу безробітного, призначення допомоги чи припинення реєстрації за допомогою мобільного додатку «Дія». Про це повідомили у Міністерстві економіки.

У відомстві нагадали, що Кабмін ухвалив постанову, якою визначив порядок реєстрації безробітних, нарахування та виплату допомоги по безробіттю під час війни. Відтепер громадяни можуть скласти заяву про надання статусу безробітного, призначення допомоги чи припинення реєстрації за допомогою порталу або мобільного додатку «Дія» та електронних сервісів Державної служби зайнятості.

Допомога по безробіттю буде виплачуватися після реєстрації. Це значно спростить процедуру й дозволить охопити державною підтримкою якнайбільше безробітних українців.

«Війна призвела до закриття низки підприємств та зупинки роботи бізнесів. Це спровокувало хвилю безробіття, яка посилилася масовим переміщенням людей в західні регіони держави. Тому одне з пріоритетних завдань – забезпечення роботою усіх, хто хоче працювати», – зазначив заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку Ігор Дядюра.

Для цього центри зайнятості на заході країни працюють у посиленому режимі, щоб мати змогу опрацювати звернення людей та запропонувати їм прийнятні варіанти працевлаштування.

У тих областях, де центри зайнятості не можуть забезпечити фінансування допомоги, нарахуванням коштів займатиметься «Ощадбанк». Допомогу переказуватимуть на банківський рахунок заявника або шляхом переказу через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

Постанова Уряду також передбачає припинення реєстрації безробітного в центрі зайнятості у випадку його відмови від виконання суспільно-корисних робіт. Тому не працевлаштовані українці, які отримують державну допомогу, зобов’язані брати участь у таких роботах на вимогу військового командування або органів місцевого самоврядування.