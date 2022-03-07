Кабінет міністрів затвердив перелік областей, на території яких будуть виплачувати по 6500 грн тим, хто втратив роботу через війну. Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду від 6 березня.

Гроші видаватимуть у межах державної програми «єПідтримка». Гроші зможуть отримати застраховані мешканці 12 областей, які втратили роботу через війну. Зокрема, програма діятиме на території Волинської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та Києва.

Що потрібно, щоб отримати одноразову допомогу:

установити мобільний додаток «Дія»;

обрати у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) послугу «єПідтримка»;

відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги в одному з банків України, з яким Мінцифри уклало відповідний договір інформаційної взаємодії;

перевірити номер поточного рахунку (за стандартом IBAN) отримувача допомоги для виплати допомоги, інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку «Дія».

Нагадаємо, 1 березня під час чергового відезвернення президент Володимир Зеленський заявив, що всі, хто втратив роботу через війну, отримають по 6500 грн. 4 березня Кабмін виділив на ці виплати 21,5 млрд грн. Перші виплати почнуть надходити вже з наступного тижня.

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