Кабмін погодив виплату 6500 грн для тих, хто втратив роботу через війну. Загалом на ці виплати з бюджету виділили 21,5 млрд грн.

у зв'язку з втратою частини зарплати (доходу), роботи (економічна діяльність) унаслідок бойових дій - на це виділили 21,5 млрд грн.

Допомогу у 6,5 тис. грн виплачуватимуть у межах програми «єПідтримка». Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що перші виплати почнуть надходити вже у березні 2022 року.

Через ці виплати уряд скоротив видатки видатки за низкою бюджетних програм на загальну суму в 21,905 млрд грн і спрямував кошти до Резервного фонду, а також виділив на програму «єПідтримка» 21,45 млрд грн.

Нагадаємо, 1 березня під час чергового відезвернення президент Володимир Зеленський заявив, що всі, хто втратив роботу через війну, отримають по 6500 грн.

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