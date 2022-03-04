Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) схвалив негайну фінансову підтримку Україні на 668 млн євро. Ці гроші спрямують на закупівлю продуктів, медичне забезпечення на паливо для громадян.

Як повідомили 4 березня у прес-служба банку, негайну фінпідтримку Україні передадуть найближчими днями двома позиками. Цей пакет допомоги має допомогти українській владі задовольнити найнагальніші фінансові потреби, зокрема, закупівлю продуктів, медичного забезпечення та палива для громадян.

Крім того, у межах надзвичайного пакета солідарності для України, ЄІБ планує:

фінансувати критичні інфраструктурні потреби в Україні. Вони охоплюватимуть транспорт, енергетику, розвиток міст та цифрові інвестиції. Ці гроші можуть бути доступні незабаром, як тільки українська влада зможе підписати зміни до чинних контрактів;

допомагати відновлювати те, що знищила армія РФ. Для цього ЄІБ використає свій досвід Програми раннього відновлення України, яка підтримала після російської агресії 2014 року реконструкцію 238 проектів міської та соціальної інфраструктури, зокрема, шкіл, дитячих садочків, лікарень та соціального житла.

Також банк планує надати допомогу тим країнам, які зараз приймають українських біженців.

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