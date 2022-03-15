Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Закон передбачає спрощену систему оподаткування для великого бізнесу, скасування акцизів на пальне та зниження ПДВ, а також звільнення ФОПів від плати єдиного соцвнеску. Окрім того, призначено нульовий акциз на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також знижено ПДВ з 20% до 7%.

«Очевидно, що економічна та податкова система, яка існувала у мирний час, не може бути відповіддю на ті виклики, які у нас є зараз. Тому в тісній співпраці з президентом України та народними депутатами ми повністю переформатовуємо економічну модель України», – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Пальне: акциз на бензини, важкі дистиляти та скраплений газ становить 0 євро за тисячу літрів. Нульовий акциз встановлюється на бутан, ізобутан, скраплений газ та інші гази, важкі дистиляти, інші нафтопродукти, бензин. Ставку податку на додану вартість для ввезення пального знизили з 20% до 7%. Заплановано, що реалізація законопроекту дасть змогу забезпечити населення країни пальним без збільшення ринкових цін.

Також, за словами прем'єр-міністра, максимальну свободу на час воєнного стану отримає бізнес. А саме:

податки будуть знижені;

всі регуляції прибрані;

доступ до фінансів полегшений;

трудові відносини лібералізовані.

Підприємства з річним обігом до 10 млрд гривень зможуть перейти на сплату єдиного податку. Також буде знято всі обмеження по кількості робітників та по видах діяльності.Щоправда, пільга не стосується підприємств, які займаються продажем підакцизних товарів, організацією грального бізнесу, а також видобутком та реалізацією корисних копалин.

За словами Дениса Шмигаля, замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту. ФОПи 1-ї та 2-ї груп сплачуватимуть єдиний податок на добровільній основі. Також ФОП не будуть платити ЄСВ за своїх мобілізованих співробітників. Це зробить держава.

«На період воєнного стану ФОП також не сплачуватимуть ЄСВ, якщо не отримують доходу. Санкції за порушення закону про РРО не будуть застосовуватись до завершення воєнного стану», – зазначив прем’єр-міністр.

Окрім того, знімається відповідальність за несвоєчасну сплату за споживчими кредитами. Після війни ще місяць забороняється стягувати майно за іпотекою та виселення мешканців.

Також із 24 лютого й до кінця цього року на територіях, де ведуться бойові дії, платники звільняються від сплати за землю. Крім того, не буде сплачуватися ПДВ за товари, що були знищені під час війни, а також передані на потреби оборони.

Прем’єр-міністр підкреслив, що протягом декількох годин після набуття чинності цих законів Кабінет міністрів прийме всі необхідні підзаконні акти, щоб нова податкова система запрацювала вже цього тижня.

Нагадаємо, що українцям відшкодовуватимуть втрачене та пошкоджене у війні майно.