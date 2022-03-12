Верховна Рада терміново розгляне законопроект про скасування акцизу на пальне
Це допоможе уникнути дефіциту бензину і дизеля на українських АЗС
Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що голова Верховної Радии Руслан Стефанчук вже збирає депутатів на засідання, щоб терміново розглянути запропонований Кабінетом міністрів законопроект про скасування акцизу на пальне (бензин і дизель) та зменшення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 7%.
Глава держави зазначив, що уникнути дефіциту пального на АЗС і попередити зростання цін на нього потрібно не лише в контексті посівної кампанії, що обов'язково має відбутися в Україні, а й для потреб кожного українця.
Нагадаємо, що також уряд затвердив зміни до формули, за якою рахується максимальна дозволена ціна пального на заправках.
«Збільшили ціну логістики та доплату до котирування у Північно-західній Європі (NWE). Це дозволить мережам АЗС включати в розрахунок ті додаткові витрати, що виникли після переорієнтації постачання з білорусі та рф на західний кордон України (Польщу, Румунію, Угорщину)», – пояснила раніше міністерка економіки Юлія Свириденко.
За її словами, це дасть економічний стимул мережам завозити більше пального в Україну.
Нову формулу будуть застосовувати щойно Верховна Рада проголосує за зниження податків. В результаті мережі завезуть більше пального, а ціна на нього не зросте.
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