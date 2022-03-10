Для переміщення бізнесу ЛОВА шукає склад і ділянки під виробництво

Понад 100 підприємств з центру і сходу України, переважно з Києва і Харкова, планують перенести свої потужності на Львівщину. Львівська обласна військова адміністрація приймає заявки і допомагатиме з переміщенням. Про це у четвер, 10 березня, повідомив голова ЛОВА максим Козицький.

«Ми допомагаємо релокалізувати бізнеси зі сходу та центру України. Шукаємо на Львівщині інвестиційні ділянки, куди можна перенести потужності. Шукаємо для підприємств, які переїжджають на Львівщину, великі приміщення, у тому числі і під склади. Якщо у вас є таке, зголосіться у Департамент економічної політики Львівської ОДА. Також формуємо для цих бізнесів замовлення, щоб у них з’являлися оборотні кошти. Підприємства працюватимуть і, відповідно, зможуть платити працівникам», – сказав Максим Козицький.

Він додав, що Міністерство інфраструктури допомагає безоплатно перевезти фабрики та заводи Укрзалізницею. Також Львівська ОВА допомагає експортерам із перетином українського кордону.

Тим, хто хоче перевезти підприємство на Львівщину, потрібно:

заповнити анкету

написати на е-mail: investregionlviv@gmail.com, у приватні повідомлення Департаменту економічної політики Львівської ОДА у Facebook та у WhatsApp за номерами: +380668330313, +380680681751, +380634667138.

Нагадаємо, у четвер, 10 березня, президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон про націоналізацію російських активів в Україні. Тепер Україна зможе націоналізувати рухоме і нерухоме майно, гроші, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права та будь-яке інше майно, що перебуває на території України та безпосередньо або через третіх осіб належать РФ та її резидентам.