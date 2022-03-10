Доставку продуктів призупиняли через воєнні дії

У четвер, 10 березня, мережа гіпермаркетів «Ашан» відновлює власну доставку продуктів на всій території України. Доставку призупиняли через війну Росії проти України.

«Відсьогодні мережа поновила власну доставку auchan.zakaz.ua. Замовити можна товари непродуктової та продуктової групи (крім свіжих). Доставка буде здійснюватись по всій Україні через працюючі відділення «Нової пошти», – повідомили в компанії 10 березня.

Також «Ашан» здійснює адресну доставку через Zakaz.ua. Поки ця послуга доступна лише для Львова та Чернівців. Але найближчими днями з'являться ще додаткові міста.

Служба доставки Glovo працює з компанією «Ашан» у Києві, Запоріжжі, Львові, Дніпрі та Одесі.