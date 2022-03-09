Попри війну в Україні, люди й надалі можуть користуватися послугами «Нової пошти», яка не зупинила своєї роботи. Відділення «Нової пошти» працюють навіть у містах, де ведуться активні бойові дії.

Щоправда, графік роботи «Нової пошти» оновився. Тепер у неділю – вихідний. Працює «Нова пошта» з понеділка по суботу, але години роботи залежать від дії комендантсьвої години у місті.

У Львові відділення відкриті з 9:00 до 19:00, у Дніпрі, Одесі та Запоріжжі з 9:00 до 18:00, у Києві з 9:00 до 17:00, у Вінниці з 10:00 до 17:00, в Сумах з 9:00 до 15:00, в інших містах з 09:00 до 17:00.

«Нова пошта» працює у всіх містах, але не усі відділення відкриті. Список відкритих відділень можна переглянути на офіційному сайті тут.

Важливо знати, якщо ваша посилка приїхала у відділення, яке зараз не працює, або ви не можете її забрати, тоді відправлення можна переадресувати. Це безкоштовно. Переадресувати посилку можна через мобільний додаток або за посиланням.

Додамо, «Нова пошта» займається доставкою з інтернет-магазинів, аптек, маркетплейсів, де можна замовити необхідні товари, такі як ROZETKA, і Epicenter, АНТОШКА. Перелік магазинів та аптек постійно оновлюється, його можна переглянути за цим посиланням.

У відділеннях «Нової пошти» можна отримати та відправити посилку, поповнити мобільний, здійснити грошовий переказ по Україні, а також зняти готівку з картки і отримати міжнародний грошовий переказ Ria та Western Union.

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