У п’ятницю, 11 березня, на засіданні уряду було ухвалено два рішення, які, як запевняють урядовці, дозволять уникнути дефіциту пального на заправках та максимально стримають зростання його ціни. Уряд змінив формулу розрахунку максимально дозволеної ціни пального на АЗС, також пропонує скасувати акциз на пальне та знизити ставку ПДВ. Остаточне рішення за Верховною Радою.

«Ми затвердили зміни до формули, за якою рахуємо максимальну дозволену ціну пального на заправках – збільшили ціну логістики та доплату до котирування у Північно-західній Європі (NWE). Це дозволить мережам АЗС включати в розрахунок ті додаткові витрати, що виникли після переорієнтації постачання з Білорусі та РФ на західний кордон України (Польщу, Румунію, Угорщину)», – повідомила у Facebook перша віце-прем'єрка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Окрім того, уряд схвалив та передав у Верховну Раду законопроект, що скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%. Це суттєво зменшить розмір податків, які раніше становили більше ніж половину ціни.

«Обидва рішення наберуть чинності одночасно. Нову формулу будемо застосовувати, як тільки Верховна Рада проголосує за зниження податків. В результаті мережі завезуть більше пального, а ціна не зросте», – запевнила Юлія Свириденко.

З її слів, аналогічне рішення щодо податків вже раніше було ухвалене у Польщі та інших країнах ЄС.

«Ми будемо й надалі уважно стежити за ситуацією на світовому ринку пального і відкоригуємо ціну логістики та розмір доплати до котирування (премію), як тільки вони зменшаться. Розмір націнки українських мереж АЗС не зросте, і залишиться на рівні, що був встановлений за кілька днів до початку російського вторгнення: 4,55 грн на літр бензинів та 5 грн на літр дизелю», – додала міністерка.