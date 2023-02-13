Власник мережі продуктових магазинів Олександр Бережанський повернув вилучені гроші через суд

Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Бюро економічної безпеки повернути власнику мережі міні-маркетів «Близенько» Олександру Бережанському вилучені під час обшуку в нього 21,2 млн грн. Обшуки були проведені у середині грудня у справі незаконного відшкодування ПДВ.

1 лютого 2023 року Шевченківський районний суд Києва розглянув скаргу адвоката Олександра Бережанського, який вимагав повернути його клієнту вилучені під час обшуку гроші та мобільний телефон. Слідчий суддя Володимир Бугіль дійшов до висновку, що детективи не змогли довести, що вилучені в Бережанського гроші пов’язані із справою про незаконне відшкодування ПДВ, пишуть «Наші гроші. Львів».

«Жодних даних, які б вказували, що вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти містять на собі сліди вчинення будь-яких кримінальних правопорушень та мають протиправне походження, одержані внаслідок здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності фізичною особою-підприємцем, у слідчого судді відсутні. Також зворотного не було доведено детективом. А відтак у слідчого судді відсутні підстави вважати вилучені грошові кошти незаконно здобутим майном», – сказано в ухвалі суду.

Адвокат Бережанського, аргументуючи законність походження вилучених коштів, долучив до скарги податкові декларації свого клієнта за квітень-серпень 2022 року, де вказано, що за цей період він отримав дохід понад 95 млн грн.

У результаті суд задовольнив скаргу адвоката в інтересах бізнесмена і зобов’язав детективів БЕБ повернути вилучені під час обшуку в нього 21,2 млн грн та мобільний телефон.

У грудні Бюро економічної безпеки України викрило незаконну схему відшкодування ПДВ на суму понад 35 млн грн, до якої причетний власник великої торгової мережі у Львові Олександр Бережанський. Тоді повідомлялося про вилучення під час обшуків в офісах компанії понад 25 млн грн готівкою. Після розголосу мережа «Близенько» заперечила причетність їхнього власника до схеми незаконного відшкодування ПДВ.