Андрій Пивоварський очолював міністерство інфраструктури з 2 грудня 2014 до 14 квітня 2016

Підозрюваний у зловживанні владою і службовим становищем колишній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що вніс заставу в 9997900 грн. Відповідне повідомлення він поширив на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, добрий вечір. Застава внесена. Суд підтвердив отримання. Дякую всім, хто вніс за мене заставу, і тим, хто набрав/написав, що готовий допомогти в цьому питанні! Ваші слова підтримки, які підкріплені вчинками (маю на увазі миттєве внесення застави), дають сили відстоювати свою власну правоту надалі. Мабуть, в цьому житті я все-таки роблю правильні речі!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 22 лютого НАБУ повідомило Андрію Пивоварському про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн доларів.

За даними слідства, у липні 2015 року у 2015 році тодішній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський підписав наказ, де дозволив приватним компаніям, які за свої гроші побудували або орендують причали в морських портах, збирати частину портових зборів собі. Цю норму передбачили ще в законі від 2013-го року. Портовий збір – це грошові платежі, які сплачують власники як і українських, так і іноземних суден за користування різними послугами та інфраструктурою портів.

Згідно із наказом Пивоварського, приватні компанії отримали можливість збирати половину суми корабельного збору і витрачати гроші виключно на інфраструктуру: операційну акваторію та її поглиблення. Як наголошують прокурори САП, через цей указ держава зазнала збитків на понад 830 млн грн, адже раніше збір проводила тільки Адміністрація морських портів України, тобто держава.

16 березня Вищий антикорупційний суд обрав колишньому міністру інфраструктури Андрію Пивоварському запобіжний захід у вигляді застави у 9997900 грн та особистого зобов’язання.