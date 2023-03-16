Андрія Пивоварського підозрюють у зловживанні службовим становищем

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому міністру інфраструктури Андрію Пивоварському запобіжний захід у вигляді застави у 9997900 грн та особистого зобов’язання. Про це у четвер, 16 березня, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Пивоварський впродовж пʼяти днів має внести заставу, а також виконувати низку зобов’язань. Зокрема, він має прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи, виїзди за межі Києва та Київської області; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками.

Строк дії зобовʼязань – до 16 травня.

Сам Пивоварський відреагував на рішення на своїй сторінці у Facebook.

«Попереду довгий процес розгляду справи по суті з допитами свідків, долученням документів та іншими «радощами» кримінального провадження. Так як матеріали, що йшли в якості додатків до клопотання про обрання запобіжного були надані мені та моїм захисникам, їх зміст озвучений в судовому процесі, то й відповідно з них «знято» гриф таємності. Тому маю намір їх зробити публічними. Всі зможуть подивитись, почитати і зробити свої висновки. Ще раз дякую всім за підтримку! Боротьба триває», – написав він.

Нагадаємо, що 22 лютого НАБУ повідомило Андрію Пивоварському про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн доларів.

За даними слідства, у липні 2015 року у 2015 році тодішній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський підписав наказ, де дозволив приватним компаніям, які за свої гроші побудували або орендують причали в морських портах, збирати частину портових зборів собі. Цю норму передбачили ще в законі від 2013-го року. Портовий збір – це грошові платежі, які сплачують власники як і українських, так і іноземних суден за користування різними послугами та інфраструктурою портів, зазначає «Суспільне».

Згідно із наказом Пивоварського, приватні компанії отримали можливість збирати половину суми корабельного збору і витрачати гроші виключно на інфраструктуру: операційну акваторію та її поглиблення. Як наголошують прокурори САП, через цей указ держава зазнала збитків на понад 830 млн грн, адже раніше збір проводила тільки Адміністрація морських портів України, тобто держава.