Андрій Пивоварський очолював міністерство інфраструктури з 2 грудня 2014 до 14 квітня 2016

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру колишньому міністру інфраструктури України та його колишньому першому заступнику. Екс-чиновників підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем, яке завдало державі понад 30 млн доларів збитків.

У повідомленні САП відсутнє ім’я підозрюваного екс-міністра, але, судячи зі згаданого в повідомленні періоду, йдеться про Андрія Пивоварського, а також про його заступника Володимира Шульмейстера.

Оскільки місцеперебування колишнього першого заступника міністра не встановлено, про підозру йому повідомили заочно. Щодо міністра – не уточнюється.

За даними слідства, у 2015 році міністр спільно зі своїм заступником, який також був головою Тарифної ради Мінінфраструктури видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту «Південний».

«Цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту «Південний» є державною власністю та перебуває у користуванні АМПУ і право на збори належить виключно держпідприємству. Відповідно до цього наказу, підприємству призначалась усього частина коштів, інша частина стягувалась приватними компаніями. У результаті державі було завдано понад 30 млн дол. США збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз», – додали у САП.

Як зазначає LIGA.net, одним із бенефіціарних власників цих приватних компаній виявився бізнесмен Олексій Федоричев, якому пізніше повідомили про підозру в корупції у "Державній продовольчо-зерновій корпорації України», оголосили в розшук та на якого наклали санкції.

Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними.

Зазначимо, у 2015 році Мінінфраструктури очолював Андрій Пивоварський. Наразі він не коментував вручення йому підозри.

Андрій Пивоварський очолював Міністерство інфраструктури з 2 грудня 2014 до 14 квітня 2016 року.