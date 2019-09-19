Верховна Рада затвердила нового голову Фонду держмайна

Дмитро Сенниченко планує забезпечити приватизацію визначених для цього об’єктів

Верховна Рада на своєму засіданні у четвер, 19 вересня, підтримала кандидатуру Дмитра Сенниченка на посаду голови Фонду державного майна. За відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Сам Сенниченко, виступаючи перед народними депутатами, зазначив, що на посаді планує забезпечити ефективне керування державним майном і забезпечити приватизацію визначених для цього об’єктів.

Зазначимо, що Дмитро Сенниченко — український економіст, працював у Національному банку, та на службі у прем'єр-міністра (у 2000 році). Також був керівником Німецького товариства міжнародного співробітництва, перебував на посадах члена наглядових рад Prozorro.

Перед цим Фонд державного майна очолював Віталій Трубаров. За час, протягом якого він очолював ФДМУ, в Україні не продали жодного лоту великої приватизації, які затвердив уряд ще у 2018 році.

Трубаров пояснював це судовою тяганиною, пов’язаною з процедурою продажу великих державних підприємств. Зокрема через суди заблокували процес призначення інвестиційних радників, які, відповідно до законодавства, мають готувати держкомпанії до продажу.

До слова, станом на початок серпня 2019 року річний план надходжень від приватизації в Україні було виконано на 2,1%. Надходження до бюджету, які мала забезпечити приватизація, замінили за допомогою державних запозичень. Зокрема, завдяки цьому держава від початку року позичила 311,5 мільярда гривень.