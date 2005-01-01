Україна заробила на приватизації понад ₴5 млрд за рік

Фонд держмайна цього року перерахував 5,345 млрд грн у бюджет. Про це заявив в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook у четвер, 28 грудня.

За рік Фонд державного майна перерахував до бюджету 5,345 млрд грн, що майже удвічі більше, ніж у 2016 році.

Приватизація забезпечила 3,376 млрд грн у бюджет, завдяки оренді отримали 1,051 млн грн, на 917 млн грн було сплачено дивідендів.

Трубаров зазначає, що це найкращий показник з 2012 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Фонд державного майна України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробили законопроект, який встановлює нові правила продажу державних об’єктів. Він передбачає допуск до приватизаційного процесу учасників, 50% статутного капіталу яких оформлено в офшорних зонах, і не вимагає розкриття бенефіціарів цієї частки.