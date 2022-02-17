Дмитро Сенниченко очолював Фонд держмайна з 2019 року

Верховна Рада на засіданні 17 лютого звільна Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайма. Рішення про його відставку підтримали 318 народних депутатів.

Синниченка звільнили з другої спроби. Перше голосування було 27 січня, однак тоді для відставки не вистачило трьох голосів – нардепи скаржилися, що у них не спрацювали кнопки. Після він написав нову заяву про відставку, а саме голосування перенесли.

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади за власним бажанням ще у листопаді 2021 року. Раніше ЗМІ повідомляли, що він іде у відставку через продаж заводу «Більшовик», однак Сенниченко це заперечував.

Нагадаємо, що АТ «Перший київський машинобудівний завод» («Більшовик») продали 27 жовтня 2021 року на аукціоні за 1,429 млрд грн. Це перший об’єкт великої приватизації за останні 15 років з часів «Криворіжсталі» (зараз «АрселорМіттал Кривий Ріг»).

Придбати завод за 1,429 млрд грн погодилася київська компанія «Дженерал Комерс». ЗМІ писали, що це підприємство пов’язане із інвестиційним холдингом UFuture Василя Хмельницького та Андрія Іванова.

Однак вже 13 січня суд наклав арешт на 100% статутного капіталу «Більшовика». Їх арештували через розслідування ДБР щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації.

Сам Сенниченко очолював Фонд держмайна з 2019 року. До цього працював у Національному банку України, очолював Німецьке товариство міжнародного співробітництва, а також був членом наглядових рад Prozorro.