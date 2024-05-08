ДТП трапилась у квітні 2022 року на вул. Городоцькій на виїзді зі Львова

Залізничний районний суд Львова виніс вирок водієві Škoda Octavia Ігорю Глушку, який спричинив смертельну ДТП на вул. Городоцькій, унаслідок якої загинув 32-річний мотоцикліст зі Львова. Суд призначив водієві 3 роки іспитового терміну. Родичі загиблого відсудили майже 857 грн компенсації.

ДТП трапилась 8 квітня 2022 року на вул. Городоцькій на виїзді зі Львова. Як вказано в матеріалах справи, водій автомобіля Škoda Octavia, 52-річний Ігор Глушко, їхав по вул. Городоцькій у напрямку виїзду з міста. Перед зміною напрямку руху він не дав дороги мотоциклу Honda CB600 Hornet, за кермом якого був 32-річний львівʼянин, та зіткнувся з ним. Унаслідок ДТП мотоцикліст загинув на місці.

У суді Ігор Глушко свою провину визнав. Він пояснив, що того дня, виїжджаючи на міст, він спробував перелаштуватися з середньої смуги в крайню ліву і відчув удар в переднє крило. Він стверджує, що мотоцикліста на дорозі не помітив. У вчиненому розкаявся, до вироку суду він сплатив родичам загиблого 400 тис. грн моральної шкоди.

Враховуючи обставини справи, суддя Залізничного райсуду Ірина Мруць визнала Ігоря Глушка винним у смертельній ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначила 3 роки позбавлення волі та вилучила водійські права на аналогічний термін. Однак суд звільнив його від відбування покарання, замінивши увʼязнення на 3 роки іспитового терміну.

Крім цього, суд зобовʼязав ТзОВ «Торгово-видобувна компанія «Львівський мехсклозавод», де Ігор Глушко працює заступником директора, сплатити родині загиблого 600 тис. грн моральної шкоди. Крім цього, компанія щомісяця сплачуватиме двом дітям загиблого по 41,2 тис. грн до досягнення ними повноліття. Також компанія має компенсувати родині майже 3 тис. грн витрат на поховання загиблого.

Ще частину компенсацій має сплатити АТ «Страхова компанія «Інго». Зокрема страхова має компенсувати родичам мотоцикліста 71,5 тис. грн за знищення майна, 78 тис. грн за поховання та по 15,6 тис. грн дітям щомісяця до досягнення 18 років та 104 тис. грн моральної шкоди. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.