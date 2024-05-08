Віталій Уштан разом із кількома людьми входив до злочинної групи, яка вносила ухилянтів у систему «Шлях»

Галицький районний суд Львова виніс вирок військовому Віталію Уштану, який спільно з помічником депутата ЛОР Олександра Ганущина Андрієм Тупісом, допомагав ухилянтам втікати за кордон через систему «Шлях». Суд призначив Уштану п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у травні 2024 року, військовослужбовець зі Львова Віталій Уштан разом із спільниками організовував незаконний перетин кордону для чоловіків призовного віку, які хотіли ухилитись від мобілізації. За внесення даних у «Шлях» ділки брали 4500 доларів з людини.

За даними слідства, один чоловік зміг виїхати за кордон завдяки незаконній схемі, членів угруповання викрили під час роботи із іншим клієнтом. Щодо викритих учасників схеми порушили кримінальні справи через незаконне переправлення осіб за кордон.

Як повідомляв ZAXID.NET, до складу злочинної групи входив помічник депутата Львівської облради Олександра Ганущина Андрій Тупіс, екс-працівник Львівської облради Юрій Юревич, засновниця БФ «Зерно віри» Ярина Сподар та львів’янин Віталій Уштан. Раніше суд уже виніс вирок Андрію Тупісу.

У суді Віталій Уштан визнав свою провину, заявив, що діяв необдумано «під впливом обставин, які склались у нього на той момент». Він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Справу розглянула суддя Ірина Волоско, яка дослідила усі матеріали та визнала Віталія Уштана винним у кримінальному правопорушенні, призначивши йому п’ять років тюрми, але звільнила від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.