26-річний Андрій Тупіс не один рік співпрацював з депутатом Львівської облради від «Європейської солідарності» Олександром Ганущином

Галицький районний суд Львова виніс вирок Андрію Тупісу, який, працюючи помічником депутата Львівської облради Олександра Ганущина, переправляв чоловіків призовного віку за кордон. Суд призначив Тупісу покарання – 180 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, львів’янин Андрій Тупіс входив до складу організованої групи, яка займалась переправленням чоловіків призовного віку за кордон. Андрій Тупіс зустрічався із потенційними клієнтами, давав вказівки щодо перетину кордону, брав гроші, документи та передавав їх своїм спільникам, щоб чоловіків вносили до системи «Шлях».

У вироку суду вказано, що наприкінці серпня 2023 року Андрій Тупіс зустрівся із чоловіком, який хотів виїхати за кордон під час воєнного стану, отримав від нього 4,5 тис. доларів та необхідні документи для внесення його у систему «Шлях». У листопаді Тупіс надіслав підтвердження про внесення його у систему «Шлях» і чоловік зміг виїхати за кордон.

20 листопада Андрій Тупіс мав зустріч із представником іншого потенційного клієнта, розповів про розцінки та заявив, що для початку роботи треба заплатити 2,5 тис. доларів авансу, та згодом ще 2 тис. доларів. Через кілька днів злочинну групу викрили правоохоронці.

Як повідомляв ZAXID.NET, до складу злочинної групи входив помічник депутата Львівської облради Олександра Ганущина Андрій Тупіс, екс-працівник Львівської облради Юрій Юревич, засновниця БФ «Зерно віри» Ярина Сподар та львів’янин Віталій Уштан.

26-річний Андрій Тупіс не один рік співпрацював з депутатом Львівської облради від «Європейської солідарності» Олександром Ганущином. Вже після затримання Ганущин заявив, що припиняє з ним співпрацю. Тупіс також є керівником створеної у 2022 році ГО «Команда єдності» та військовослужбовцем однієї з львівських бригад ТрО. Влітку 2023 року Андрій Тупіс оформив опікунство над своїм дідусем, якого за рішенням суду визнано недієздатним, що може бути підставою для звільнення з військової служби.

Андрій Тупіс уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та зобов’язався співпрацювати з правоохоронцями. Обвинувачуваний також добровільно пожертвував 100 тис. грн ЗСУ.

Справу розглянула суддя Наталія Зубачик, яка визнала Андрія Тупіса винним у незаконному переправленні чоловіків за кордон та призначила йому 180 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.