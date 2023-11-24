Наразі усім чотирьом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави

На Львівщині викрили чергову схему нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон за допомогою системи «Шлях». Підозрюють чотирьох мешканців області, серед них двоє військових. Про це у п’ятницю, 24 листопада, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону. Згодом стало відомо, що один з підозрюваних військовослужбовців є помічником іншого військовослужбовця-депутата Львівської обласної ради Олександра Ганущина.

За даними слідства, викладач навчального закладу, двоє військовослужбовців та місцева мешканка за 4500 доларів забезпечували внесення до інформаційної бази «Шлях» відповідних відомостей про чоловіків призовного віку, відтак ті могли перетнути кордон та потрапити до Європи.

Під час обшуку у підозрюваних виявили документи, гроші та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Як повідомляє Telegram-канал «Політичний треш», серед підозрюваних військовослужбовців є помічник іншого військовослужбовця-депутата Львівської обласної ради Олександра Ганущина – Андрій Тупіс.

«Тупіс був помічником Ганущина ще в попередньому скликанні, залишився і в цьому», – йдеться в повідомленні.

Відреагував на викриття Андрія Тупіса і сам Олександр Ганущин.

«Утримаюсь від емоцій. Отримав інформацію за підозрою Андрія Т. до схем з безперешкодним перетином кордону через систему “Шлях”. Скерував подання на обласну раду щодо припинення його повноважень в якості помічника-консультанта. Всі причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон України мають отримати своє відповідно до закону», – написав Ганущин на своїй Facebook-сторінці.

Наразі усім чотирьом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Їх звинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч.3 ст.332 КК України). Санкція статті передбачає покарання – від семи до дев’яти років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.