Андрій Тупіс був офіційним помічником депутата Львівської облради Олександра Ганущина

Суд обрав помічнику депутата Львівської облради Андрію Тупісу та трьом його спільникам, підозрюваним у переправленні ухилянтів через систему «Шлях», запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Усі четверо сплатили визначену судом заставу, тож не сидітимуть в СІЗО.

Днями поліцейські повідомили про підозру чотирьом організаторам втечі ухилянтів за кордон за допомогою системи «Шлях». За версією слідства, за свої послуги вони брали 4500 доларів з клієнта.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозрюваними в організації схеми для ухилянтів є помічник депутата Львівської облради Олександра Ганущина Андрій Тупіс, екс-працівник Львівської облради Юрій Юревич, засновниця БФ «Зерно віри» Ярина Сподар та львів’янин Віталій Уштан.

Трьом чоловікам суд визначив заставу по 215 тис. грн кожному, а Ярині Сподар – 80,5 тис. грн. Заставу вони сплатили.

26-річний Андрій Тупіс не один рік співпрацював з депутатом Львівської облради від «Європейської солідарності» Олександром Ганущином. У 2017-2020 роках Тупіс був помічником голови Львівської обласної ради Ганущина, очолював відділ патронатної служби та відділ забезпечення діяльності керівництва обласної ради. До 24 листопада цього року був помічником-консультантом депутата. Вже після затримання Андрія Тупіса Олександр Ганущин заявив, що припиняє з ним співпрацю.

Також Андрій Тупіс є керівником утвореної рік тому громадської організації «Команда єдності» та військовослужбовцем однієї з львівських бригад ТрО. Влітку цього року Андрій Тупіс оформив опікунство над своїм дідусем, якого за рішенням суду визнано недієздатним, що може бути підставою для звільнення з військової служби.

Інший підозрюваний Юрій Юревич раніше працював головним спеціалістом управління майном спільної власності Львівської облради. Навесні цього року він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка і зараз викладає у виші.

Ярина Сподар є засновницею створеного два місяці тому львівського благодійного фонду «Зерно віри». Про львів’янина, військовослужбовця Віталія Уштана відомо небагато: у листопаді минулого року патрульні зупиняли його за кермом авто з ознаками сп’яніння, однак суд закрив справу за відсутність складу адміністративного правопорушення.

Усім чотирьом підозрюваним повідомили підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Винуватцям загрожує від семи до дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.