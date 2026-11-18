У Румунії стався землетрус магнітудою 5,3

У ніч на середу, 18 листопада, у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3. Підземні поштовхи відчували також у різних регіонах України, зокрема в Києві та Одесі. Про це повідомила Геологічна служба США (USGS).

За інформацією відомства, землетрус зафіксували о 02:48 за місцевим часом. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 130,8 км. Епіцентр розташовувався за 16 км на захід від населеного пункту Нережу-Мік у Румунії.

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Про відчутні коливання землі повідомляли жителі Київської, Одеської, Полтавської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської та Дніпропетровської областей. Зокрема, підземні поштовхи відчули в Києві, Одесі та Ізмаїлі.

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Нагадаємо, 17 вересня у Самбірському районі Львівської області стався землетрус магнітудою 2,0. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався неподалік Турки на глибині близько трьох кілометрів. Землетрус був невідчутним.