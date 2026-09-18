На Львівщині зафіксували землетрус

У Самбірському районі Львівської області вночі 17 вересня зафіксували землетрус магнітудою 2,0. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи зареєстрували о 01:31. Епіцентр землетрусу залягав на глибинні близько 3 км. За класифікацією фахівців, землетрус належить до невідчутних. Повідомлень про пошкодження чи постраждалих не було.

За картою Головного центру спеціального контролю, епіцентр землетрусу розташовувався у південно-західній частині Самбірського району, неподалік Турки та українсько-польського кордону.

«Осередок залягав на глибині близько 3 км. Магнітуда землетрусу становила 2,0», – йдеться у повідомленні фахівців.

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Зазначимо, що ввечері 15 вересня землетрус магнітудою 2,5 також зафіксували у Мукачівському районі Закарпатської області.