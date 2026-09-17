Бійці провели ударно-штурмові дії та відтіснили російські підрозділи за річку Нітріус

Українські військові звільнили село Середнє Краматорського району Донецької області від російських військ. Операцію провели бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. У четвер, 17 вересня, бригада оприлюднила відео бойової роботи.

За даними військових, підрозділ перейшов до наступальних дій у межах операції «Вівальді» у складі Третього армійського корпусу. У результаті багатоетапної операції українським силам вдалося знищити російських військових у населеному пункті та звільнити Середнє.

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Наземну частину операції виконували піхотинці першого механізованого батальйону KASSTA та другого механізованого батальйону «Онуки Адольфівни». У 66-й бригаді зазначили, що під час зачистки населеного пункту українські військові не зазнали втрат.

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Спочатку українські сили провели розвідку та вогневу підготовку із застосуванням артилерії й безпілотних систем. Це дозволило придушити вогневі позиції російських військ. Після цього механізовані підрозділи за підтримки танкового батальйону провели штурмові дії та знищили російську живу силу.

Паралельно військовослужбовці третього механізованого батальйону Fireflies діяли на південь від Середнього. Вони провели ударно-штурмові дії та відтіснили російські підрозділи за річку Нітріус.

Нагадаємо, 15 вересня командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив про перші результати наступальної операції «Вівальді» на півночі Донецької області. За його словами, українські військові зачистили від російської інфільтрації Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру.