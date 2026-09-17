Схема діяла у Великолазівському ліцеї Баранинської сільради

Прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти щодо керівництва та трьох працівників ліцею села Великі Лази Ужгородського району. Директорці ліцею Вірі Данко, яка є депутаткою районної ради від партії «За майбутнє», та її заступниці Емілії Гутич загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 17 вересня, керівництво ліцею змовилося та фіктивно влаштувало на роботу трьох чоловіків на посади соціального педагога, керівника гуртка та електрика. Посадовиці вносили неправдиву інформацію до табелів обліку робочого часу, створюючи видимість виконання працівниками своїх посадових обов’язків. Водночас чоловіки працювали в інших сферах.

«Соціальний педагог не проводив занять та не працював з дітьми, які потребували особливого захисту, а натомість надавав юридичні послуги приватним компаніям. Керівник гуртка замість викладання предмета «Захист України» допомагав дружині у веденні підприємницької діяльності. Електрик, якого згодом перевели на посаду лаборанта, працював в іншому населеному пункті», – зазначили правоохоронці.

За матеріалами судового реєстру йдеться про схему, яка діяла у Великолазівському ліцеї Баранинської сільради. На лаві підсудних – директорка ліцею і депутатка Ужгородської райради Віра Данко, заступниця директорки з навчально-виховної роботи Емілія Гутич та троє фіктивно працевлаштованих чоловіків – Ростислав Шалата, Едуард Дзьоба та Микола Опаленик.

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За даними аналітичної системи Youcontrol, Микола Опаленик є керівником Ужгородської міської організації партії «Сильна Україна» та підписантом ГО «Золото Карпат», яке очолює Олександра Ледида-Павлюк – донька колишнього голови Закарпатської ОДА, а нині депутата Закарпатської облради від партії «За майбутнє» Олександра Ледиди.

Трьом фейковим працівникам ліцею на підставі підроблених документів упродовж 2024–2026 років виплатили понад 568 тис. грн зарплати.

Директорці та її заступниці інкримінують розтрату бюджетних коштів із використанням службового становища, вчинену за попередньою змовою групою людей, повторно та в умовах воєнного стану, а також службове підроблення (ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

Фіктивно працевлаштованим працівникам оголосили підозру у пособництві в розтраті бюджетних грошей (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України). Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення. Справу розглядатиме Ужгородський міськрайонний суд.