Йдеться про будівництво ЖК Riverville навпроти гіпермаркету «Епіцентр 2»

Слідчі Ужгородського районного управління поліції відкрили кримінальну справу щодо зловживання службовим становищем під час будівництва ЖК Riverville на вул. Бобяка в Ужгороді. Правоохоронці з’ясовують, чи не порушує вимог земельного, водного та містобудівного законодавства забудова земельної ділянки, розташованої у безпосередній близькості до річки Уж.

В ухвалі суду від 12 серпня йдеться про будівництво житлового комплексу навпроти гіпермаркету «Епіцентр 2». Новий ЖК матиме 11 секцій на 8 поверхів, 261 квартиру та підземний паркінг на 75 автомобілів.

Забудова ведеться на земельній ділянці площею 1,75 га, замовником будівництва виступає житлово-будівельний кооператив «Срібна долина».

За даними аналітичної системи Youcontrol, частки кооперативу у рівній кількості належать компаніям «Агро-Рент», «Лендстор» та «Стіора». Бенефіціарами фірм є син нардепа Василя Петьовки – Андрій Петьовка, а також Галина Сергата та Анастасія Мегела. Останні, за даними місцевих медіа, є відповідно дружиною та онукою ексголови Конституційного Суду України Андрія Стрижака.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Будівництво ЖК на вул. Бобяка у лютому 2025 року погодила Державна інспекція архітектури та містобудування. Як встановили правоохоронці, об’єкт може бути розташований на небезпечній або нормативно недопустимій відстані від річки Уж. Остання з площею водозабору у понад 2,7 тис. м2 належить до середніх річок, а тому ширина прибережної захисної смуги має становити не менш як 50 м.

Ужгородський міськрайонний суд задовольнив клопотання правоохоронців і дозволив групі слідчих поліції та прокурорів оглянути територію на місці та провести вимірювання із залученням спеціалістів.

Справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від 3 до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, зі штрафом від 8500 грн до 17 тис. грн.