Правоохоронці розслідують законність будівництва ЖК біля річки в Ужгороді
Ширина прибережної захисної смуги має становити не менш як 50 метрів
Слідчі Ужгородського районного управління поліції відкрили кримінальну справу щодо зловживання службовим становищем під час будівництва ЖК Riverville на вул. Бобяка в Ужгороді. Правоохоронці з’ясовують, чи не порушує вимог земельного, водного та містобудівного законодавства забудова земельної ділянки, розташованої у безпосередній близькості до річки Уж.
В ухвалі суду від 12 серпня йдеться про будівництво житлового комплексу навпроти гіпермаркету «Епіцентр 2». Новий ЖК матиме 11 секцій на 8 поверхів, 261 квартиру та підземний паркінг на 75 автомобілів.
Забудова ведеться на земельній ділянці площею 1,75 га, замовником будівництва виступає житлово-будівельний кооператив «Срібна долина».
За даними аналітичної системи Youcontrol, частки кооперативу у рівній кількості належать компаніям «Агро-Рент», «Лендстор» та «Стіора». Бенефіціарами фірм є син нардепа Василя Петьовки – Андрій Петьовка, а також Галина Сергата та Анастасія Мегела. Останні, за даними місцевих медіа, є відповідно дружиною та онукою ексголови Конституційного Суду України Андрія Стрижака.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Будівництво ЖК на вул. Бобяка у лютому 2025 року погодила Державна інспекція архітектури та містобудування. Як встановили правоохоронці, об’єкт може бути розташований на небезпечній або нормативно недопустимій відстані від річки Уж. Остання з площею водозабору у понад 2,7 тис. м2 належить до середніх річок, а тому ширина прибережної захисної смуги має становити не менш як 50 м.
Ужгородський міськрайонний суд задовольнив клопотання правоохоронців і дозволив групі слідчих поліції та прокурорів оглянути територію на місці та провести вимірювання із залученням спеціалістів.
Справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від 3 до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, зі штрафом від 8500 грн до 17 тис. грн.