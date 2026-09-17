Після поведінки Арсенія Пушкаренка естонська сторона припинила з ним співпрацю

Народний депутат від партії «Слуга народу» та керівник групи міжпарламентських звʼязків з Естонією Арсеній Пушкаренко здійснював тиск на представників влади Естонії, вимагаючи вплинути на розподіл допомоги Україні. Крім того, депутат приписував собі заслуги в реалізації профінансованих Естонією проєктів, йдеться в розслідуванні естонського видання Eesti Ekspress, опублікованого 16 вересня на основі розмов із понад 20 джерелами та документами.

За даними медіа, Арсеній Пушкаренко, який роками підтримував тісні звʼязки з Естонією, здійснив спроби спрямувати естонську гуманітарну допомогу на політично вигідні йому проєкти в Україні. У 2026 році між ним та Естонським центром міжнародного розвитку та співробітництва (ESTDEV) виник конфлікт, через який з Пушкаренком припинили співпрацю.

За даними джерел медіа, конфлікт між українським нардепом та ESTDEV виник через спроби депутата впливати на розподіл допомоги від Естонії. Зокрема, Пушкаренко намагався скерувати естонські гроші на обʼєкти на Житомирщині.

У меморандумі для МЗС Естонії йдеться, що під час зустрічі з представниками ESTDEV 18 травня Пушкаренко згадував можливу зміну уряду та називав представника консервативної партії «Батьківщина» Урмаса Рейнсалу майбутнім премʼєр-міністром. Також він заявляв про можливе покарання представників ESTDEV і глави МЗС.

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Сам Рейнсалу заперечив, що обіцяв Пушкаренку звільняти естонських посадовців, якщо прийде до влади, але підтвердив, що його попереджали про поведінку українського нардепа.

У документі йдеться, що подальша співпраця з українським депутатом стала неможлива через його поведінку, тиск на посадовців та навʼязування окремих проєктів. Естонські посадовці заявили, що Арсеній Пушкаренко тиснув на ESTDEV, для того, щоб там публічно підтверджували домовленості щодо майбутніх проєктів. Там відповіли депутату, що рішення про розподіл коштів ухвалюють за встановленими процедурами та припинили робочі контакти з Пушкаренком.

Зазначається, що Естонія спрямувала значну частину гуманітарної допомоги на відновлення Житомирської області. Зокрема, країна профінансувала відновлення дитсадка в Овручі, мосту в Малині, а також житла для біженців, медичних та освітніх обʼєктів. Журналісти зазначають, що Пушкаренко часто був присутній на відкритті цих обʼєктів та повʼязував їх із власною діяльністю.

Так, на огорожі дитсадка в Овручі розмістили табличку про те, що будівництво відбувається за підтримки Арсенія Пушкаренка. Джерела Eesti Ekspress повідомили, що естонська сторона вимагала прибрати цю табличку.

Також Пушкаренко фігурує в історії про будівництво будинків для постраждалих від війни багатодітних сімей на Житомирщині. За даними журналістів, коли фонд Олени Зеленської звернувся до ESTDEV щодо житла для ВПО, Пушкаренко приїхав туди, назвав себе представником Естонії та пообіцяв одній з родин житло у будинку, що зводився за гроші Естонії.

Після цього естонська сторона заявила, що Пушкаренко не мав повноважень представляти країну чи проєкт і домовилася, що отримуватиме пропозиції безпосередньо від української влади. Водночас остаточний вибір проєктів залишили за Естонією.

Після відкриття мосту в Малині голова естонського МЗС Маргус Тсахкна заявив Пушкаренку, що Естонія не буде виконувати його вказівки. За словами співрозмовників журналістів, після розмови український нардеп помітно розлютився.

Після інцидентів з українським нардепом МЗС Естонії рекомендувало своїм дипломатам не зустрічатися з Пушкаренком. Про його поведінку поінформували премʼєр-міністра Крістена Міхала та Департамент поліції безпеки країни.