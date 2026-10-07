На підприємстві пошкоджені цехи, склади та обладнання

Київський картонно-паперовий комбінат в Обухові зупинив виробництво після російського ракетного удару у вівторок, 7 жовтня. На підприємстві пошкоджені цехи, склади та обладнання. Працівники не постраждали. Про це повідомили у пресслужбі комбінату.

За даними підприємства, унаслідок російської атаки серйозно пошкоджено виробничі й складські приміщення, обладнання та інженерні комунікації. Після вибухів на території виникли пожежі. На момент повідомлення про наслідки атаки, станом на 15:00, вогонь все ще гасили надзвичайні служби.

«Унаслідок потужних вибухів виникли пожежі, над гасінням яких досі працюють надзвичайні служби», – йдеться у повідомленні комбінату.

У компанії також наголосили, що працівники дотримувалися безпекових інструкцій, завдяки чому вдалося уникнути жертв і постраждалих.

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Комбінат в Обухові росіяни атакували уже втретє / Фото з фейсбуку комбінату

Комбінат виробляє туалетний папір «Обухів 65», «Обухівська», продукцію лінійки «Диво», паперові рушники та серветки. Крім побутових товарів, підприємство випускає картон, папір-основу та гофротару – картонну упаковку. Відтак, зупинка комбінату стосується виробництва не лише туалетного паперу, а й упаковок.

Після попереднього удару у квітні підприємство попереджало про можливі перебої у постачанні санітарно-гігієнічних товарів і гофроупаковки. Чи можливий дефіцит продукції після нинішньої атаки, наразі невідомо.

Це вже третя цього року російська атака на комбінат. Першого разу підприємство зазнало пошкоджень 14 березня, повторний удар стався 3 квітня – тоді виробництво також призупинили для безпеки працівників та ліквідації наслідків обстрілу.

До слова, 1 липня та 22 вересня під обстріл потрапили складські приміщення виробника санітарно-гігієнічної продукції «Сніжна панда».

Що відомо про атакований комбінат в Обухові?

Київський картонно-паперовий комбінат розташований в Обухові на Київщині. Підприємство належить австрійській Pulp Mill Holding GMBH, а його кінцевим бенефіціаром є Хайнц Ціннер. Комбінат використовує макулатуру як сировину для виготовлення картонно-паперової продукції. Потужність виробництва – 70 тис. тонн паперу-основи на рік. За підсумками 2025 року обсяг виготовленої товарної продукції – близько 8,4 млрд грн.