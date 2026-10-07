Українцю, який влаштував різанину в польському монастирі, висунули обвинувачення

Стан здоровʼя українця Ігоря М., якого затримали за напад у бенедиктинському жіночому монастирі в польському Ярославі, покращився. Прокуратура вже висунула йому обвинувачення. Про це повідомив польський новинний сайт Życie Podkarpackie.

31-річний українець Ігор М. продовжує перебувати у лікарні під вартою. Раніше прокуратура повідомляла, що його стан здоровʼя не дозволяє висунути обвинувачення та залучити до слідчих дій – у чоловіка виявили психічні розлади.

7 жовтня стало відомо, що стан чоловіка покращився, що дозволяє провести його допит, а також висунути обвинувачення. Прокуратура повідомила українцю, що йому інкримінують вбивство священника, замах на вбивство, а також заподіяння тяжких поранень. Зазначається, що під час допиту та предʼявлення обвинувачень був присутній державний захисник Ігоря М.

Також стало відомо, що стан двох священників, які отримали поранення під час нападу, покращується. Отець Марек Пеньковський та Кшиштоф Г. перенесли кілька операцій, певний час були підключені до апаратів штучної вентиляції легень, однак зараз вони вже дихають самостійно. Інші двоє постраждалих священнослужителів отримали менш серйозні травми. Зокрема, отець Адріан відслужив месу, під час якої закликав вірян не переносити провину за дії нападника на всіх українців.

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Нагадаємо, 24 вересня 31-річний українець Ігор М. напав із ножем на людей на території абатства сестер-бенедиктинок у польському Ярославі. Унаслідок нападу загинув 72-річний священник, ще четверо людей отримали поранення.

Українця затримали та обрали запобіжний захід – арешт строком на три місяці в умовах лікарні, оскільки в нього виявили психічні порушення, і через це деякий час йому не висували обвинувачень. Прокуратура наголошувала, що йдеться про стан чоловіка після вчинення злочину, а його стан під час нападу оцінить окрема медична експертиза.