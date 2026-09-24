Монастир бенедиктинок у Ярославі

У бенедиктинському жіночому монастирі в польському Ярославі 31-річний українець Ігор М. з ножем напав на священників. Внаслідок нападу одна людина загинула, четверо зазнали поранень, повідомив TVN24.

Напад стався близько 09:30 24 вересня на території абатства сестер-бенедиктинок в Ярославі, неподалік від пункту пропуску «Корчова – Краковець» у Підкарпатському воєводстві. За даними RMF24, чоловік, озброєний ножем, напав на людей у реколекційному центрі абатства.

Черниця монастиря повідомила RMF24, що нападник скористався моментом, коли ворота абатства були відчинені після візиту групи молоді, і увійшов до будівлі. Після цього він напав на випадкових людей.

За інформацією речниці районної прокуратури в Перемишлі Малгожати Тацюх-Курасевич, під час нападу в монастирі були як миряни, так і духовенство, яке відвідувало месу в абатстві. Radio Rzeszow повідомило, що напад стався безпосередньо перед месою.

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За даними поліції, внаслідок атаки пʼятеро людей постраждали. Їх госпіталізували, троє з них перебували у важкому стані. Серед постраждалих – жінка та четверо чоловіків, троє з яких є священниками. Особа жінки залишається невідомою.

Один з госпіталізованих священників помер від отриманих поранень. Згодом у пресслужбі Римо-католицького костелу Пресвятого Серця Ісуса повідомили, що внаслідок нападу загинув отець Станіслав Збоєвич. Ще один отець, Марек Пієнтковський, перебуває в лікарні.

31-річного українця затримали та вилучили в нього ніж. За попередніми даними прокуратури, чоловік був озброєний кухонним ніж. Мотив нападу зʼясовують правоохоронці. На місці нападу працює поліція та прокуратура.

Доповнено о 16:46. RMF24 повідомило з посиланням на прокуратуру, що підозрюваний – 31-річний Ігор М., який вʼїхав до Польщі у ніч на 24 вересня з території Німеччини. Він прямував до прикордонного переходу в Корчові, проте не перетнув кордон. Як саме чоловік потрапив до Ярославського району, правоохоронці наразі не мають інформації.

У нападника взяли аналізи крові на наявність алкоголю чи наркотиків.