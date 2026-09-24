Контрабандні ґаджети були заховані у сховку в автобусі

У четвер, 24 вересня, у пункті пропуску «Грушів – Будомєж» на кордоні з Польщею львівські митники вилучили у водія рейсового автобуса «Варшава – Херсон» незадекларовану техніку Apple на 2,4 млн грн.

Як повідомили у Львівській митниці, рейсовий автобус марки VAN HOOL сполученням «Варшава – Херсон» рухався на в’їзд в Україну.

Для проходження митного контролю 52-річний водій, житель Львівщини, подав декларацію, у якій зазначив лише переміщення особистих речей. Під час огляду працівники Львівської митниці спільно з прикордонниками виявили техніку Apple, яку намагалися перемістити, приховавши від митного контролю.

Незадекларовану техніку вилучили на митниці

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У спеціально виготовленому сховку в багажному відділенні автобуса знайшли 41 одиницю техніки, серед яких 5 iPad, 34 iPhone та два годинники Apple Watch Ultra. Орієнтовна вартість виявлених товарів становить 2,4 млн грн.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Техніку вилучили до рішення суду.