Повернути втрачені навички пацієнту допомагають неврологи Університетської лікарні

Неврологи Університетської лікарні ЛНМУ допомагають 26-річному мешканцю Нового Роздолу Святославу знову самостійно ходити, сидіти, ковтати. За короткий час хлопець втратив ці навички і причину такого стану довго не вдавалося встановити.

Перші симптоми хвороби пацієнт списував на тривалу роботу за комп’ютером: затерпали стопи, з’явилася слабкість у ногах. Потім змінилася хода. А тоді стан почав різко погіршуватися. Від жовтня до грудня слабкість прогресувала настільки, що Святослав уже не міг ходити, самостійно сидіти, рухати руками й ногами, порушилися мовлення та ковтання, погіршився зір. Родина зверталася до різних лікарів, проходила численні обстеження, але чіткого діагнозу тривалий час не могли встановити, повідомили у лікарні.

Завідувач відділення аутоімунних та нейродегенеративних захворювань нервової системи Орест Семеряк перевіряє стан пацієнта

У Клініку неврології та нейрохірургії рідні пацієнта звернулася наприкінці грудня. Після дообстеження спеціалісти встановили діагноз: гостра запальна демієлінізуюча полінейропатія – аутоімунне захворювання, при якому уражаються оболонки периферичних нервів.

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«У таких випадках дуже важливо не втрачати час. Прогресуюча м’язова слабкість, особливо якщо вона наростає впродовж короткого періоду, потребує обов’язкового огляду невролога. Що раніше встановити причину та розпочати лікування, то більше можливостей для відновлення», – каже завідувач відділення аутоімунних та нейродегенеративних захворювань нервової системи Орест Семеряк.

Святославу призначили спеціалізоване лікування та реабілітацію. Нині він уже самостійно сидить і може залишатися в такому положенні тривалий час. Тепер він знову може робити те, що ще кілька місяців тому було неможливим, хоч деякі рухи ще даються важко. Найбільша його мрія – встати, ходити, бути самостійним.

Неврологи наголошують: якщо м’язова слабкість прогресує, змінюється хода, з’являються порушення рухів, ковтання чи мовлення, не варто чекати, що мине само. Причину потрібно шукати разом із фахівцями. І чим швидше буде знайдено причину, тим більше шансів відновити навички.