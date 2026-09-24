Оперували пацієнтку лапароскопучно, на другу добу вона вже поїхала до Варшави

Спеціалісти відділення гінекології та медицини плода Львівського обласного перинатального центру успішно прооперували громадянку Польщі з тератомами в обох яєчниках. На цю операцію пацієнтка спеціально приїхала з Варшави до Львова.

Патриція раніше вже зверталася по медичну допомогу до спеціалістів Центру. Їй тоді успішно видалили велике утворення яєчника. Після операції жінка народила двійню – хлопчика й дівчинку, яким зараз уже 10 років. Недавно у Польщі жінка проходила обстеження і у неї знову виявили тератоми, та цього разу – в обох яєчниках. Коли мова зайшла про операцію, жінка відразу зв’язалася із львівськими лікарями, повідомили у Центрі.

У Центрі пацієнтку дообстежили і провели двобічну цистектомію: видалили обидві дермоїдні кісти зі збереженням яєчників. Втручання виконали лапароскопічно. Малоінвазивний підхід дозволив мінімізувати травматизацію тканин і значно пришвидшити відновлення. Вже на другу добу після операції Патриція поїхала до Варшави. На запитання, чому вона звернулася саме до львівських лікарів, пацієнтка відповіла, що довіряє їм.