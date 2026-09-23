Якщо є симптоми, які вас тривожать, краще перестрахуватися, ніж пропустити

В Україні одним із найпоширеніших онкозахворювань у чоловіків є рак передміхурової залози (простати), на який припадало 14,9% усіх випадків раку серед чоловіків у 2022 році. У більшості випадків рак простати не має симптомів. Утім, у деяких чоловіків можуть з’явитися ознаки, які мають насторожити і змусити не відкладати візит до лікаря.

Що таке рак простати?

Передміхурова залоза (простата) – це орган, завбільшки з волоський горіх, розташований під сечовим міхуром. Він виробляє рідину, яка входить до складу сперми і є важливою частиною чоловічої репродуктивної системи, кажуть у Центрі громадського здоров’я.

Рак простати, твердять спеціалісти, характеризується аномальним ростом клітин і в більшості випадків не має симптомів. Утім, у деяких чоловіків можуть з’явитися:

порушення сечовипускання:

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важко почати мочитися;

слабкий або переривчастий струмінь сечі;

часте сечовипускання, особливо вночі;

відчуття неповного випорожнення сечового міхура;

кров у сечі або спермі;

біль:

під час сечовипускання;

під час еякуляції;

у попереку, стегнах або ділянці таза.

«Якщо ви помітили ці симптоми, зверніться до сімейного лікаря. За потреби, він скерує вас до профільного фахівця», – радять у ЦГЗ.

Найбільші фактори ризику

Вік. Він є найбільшим фактором ризику. Що старша людина, то вищий ризик захворіти.

Спадковість. Якщо близький родич по чоловічій лінії (батько, брат) хворів на рак простати, ризик зростає більш ніж удвічі. І ризик значно вищий, якщо в родині є кілька людей з цим захворюванням. Особливо, якщо у них діагностували рак в молодому віці.

Мутації в генах білків BRCA1та BRCA2. Ці гени кодують білки, що відповідають за виправлення пошкоджень у молекулах ДНК. З патогенними мутаціями в них пов’язаний підвищений ризик раку молочної залози, яєчників, підшлункової залози, простати та деяких інших видів раку.

Що таке скринінг раку простати ?

Скринінг – це обстеження, тести та інші процедури для виявлення хвороб або факторів ризику в людей без симптомів. Мета скринінгу раку простати — виявити передусім агресивні пухлини, які мають високий ризик поширення.

«Багато пухлин розвиваються повільно й не несуть загрози здоров’ю протягом життя. Тому рішення про доцільність скринінгу потрібно ухвалювати індивідуально, зважаючи на вік, спадковість і побажання чоловіка», – кажуть спеціалісти ЦГЗ.

Якщо у родині були випадки раку простати, молочної залози, яєчників чи товстої кишки, спеціалісти радять розказати про це сімейному лікарю і спільно ви обговорите користь і ризики скринінгу та визначити, чи він потрібен саме вам.