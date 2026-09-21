Гастроентрерологиня Зоряна Гук-Лешневська на прийомі пацієнтів

Печія може дошкуляти молодим людям, вагітним, але найчастіше вона виникає у тих, кому 50+. Виникає зненацька, після гострої чи жирної їжі, кави, під час роботи, коли доводиться нахилятися, скажімо, при роботі на городі. Виникає відчуття печіння за грудиною, яке викликає серйозний дискомфорт, з’являється кислий або гіркий присмак у роті, нерідко супроводжується відрижкою, відчуттям комка у горлі. Чому виникає печія? Що провокує її виникнення? Це захворювання травної системи чи лише симптом? Чи можна її позбутися? До кого звертатися по медичну допомогу, якщо печія виникає доволі часто? Ці та інші запитання ZAXID.NET адресував к.м.н, доцентці Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького, гастроентерологині Зоряні Гук-Лешневській.

«Печія виникає, коли вміст шлунка закидається у стравохід. Тобто виникає шлунково-стравохідний рефлюкс. Якщо такий закид триває менше 5 хвилин, то він не вважається патологічним, оскільки в нормі стравохід має ефективний механізм, що дозволяє усувати його наслідки і забезпечується активною перистальтикою стравоходу, компонентом слини і слизу. Якщо ці механізми порушуються, то створюються передумови до розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ)», – каже Зоряна Гук-Лешневська.

Що провокує виникнення печії?

Виникнення печії, за словами гастроентерологині, найчастіше провокується певною їжею, хоча вона може виникати і на фоні певних фізичних навантажень, стресів. Якщо печія виникає все частіше, то це приводить до пошкодження слизової оболонки, розвитку запальних різних змін та, зрештою в стравоході може розвинутись передраковий стан (стравохід Барретта).

Якщо печія виникає більше, ніж 1-2 рази на тиждень, і спостерігається впродовж трьох місяців, то у людини зазвичай діагностують ГЕРХ.

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Стрес, тривога, часті переживання можуть безпосередньо провокувати та посилювати печію.

«Наукові дослідження підтверджують прямий зв'язок: люди у стані хронічного емоційного напруження майже вдвічі частіше страждають від симптомів. Це пов’язано з тим, що у такому випадку виникає підвищена чутливість (навіть мінімальна кількість закиду може сприйматися, як важкий симптом), дисбаланс між м’язевим тонусом та тиском в порожнистих органах, надмірне виділення соляної кислоти у відповідь на викиди гормонів стресу. Крім того, на фоні стресу люди часто переїдають, надуживають «шкідливою» їжею, алкоголем, що також провокує печію», – пояснює лікарка.

У кого найчастіше виникає печія?

Зоряна Гук-Лешневська каже, що на печію частіше жаліються жінки, а у чоловіків швидше виявляють її наслідки – пошкодження тканин (ерозії, виразки, стравохід Барретта). У жінок досить часто печія виникає під час вагітності через гормональну перебудову та фізичний тиск плоду на шлунок, проте в них зазвичай виявляють лише поверхневі зміни слизової оболонки. Епізодична печія може турбувати молодих людей, які ведуть відповідний спосіб життя (стреси, паління, нерегулярне харчування, зловживання «fastfood», кавою, енергетичними напоями). Проте ГЕРХ найчастіше діагностують у людей, старших 50-55 років, оскільки з віком тонус нижнього стравохідного сфінктера природньо слабшає. Крім того, люди старшого віку часто приймають ліки від інших хвороб, які мають пошкоджуючий вплив на слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. У групі ризику також є люди з ожирінням та надвагою, особливо при швидкому наборі маси тіла.

Чи можна позбутися печії і що для цього слід зробити?

«Якщо печія виникає епізодично і в людини немає інших симптомів, які насторожують, то варто, перш за все, проаналізувати, що саме її провокує та уникати виявлених чинників (їжа, фізичні навантаження, стреси, надмірна маса тіла, шкідливі звички)», – радить гастроентерологиня.

З раціону слід виключити продукти, які розслабляють м’язи в ділянці стравохідно-шлункового переходу та ті, які надмірно стимулюють вироблення соляної кислоти. А це жирна, смажена їжі (картопля фрі, жирне м'ясо, напівфабрикати, майонез, вершкове масло), цитрусові, кислі овочі і фрукти, гострі спеції. Серед напоїв слід уникати міцної кави та чаю, газованих напоїв, алкоголю (особливо слабоалкогольних напоїв).

Цікавим є і такий факт, м’ята, попри репутацію корисного засобу для травної системи, також не рекомендована пацієнтам з печією, оскільки має досить виражений розслабляючий ефект на стравохідно-шлунковий перехід.

Як позбутися печії в домашніх умовах?

Доволі часто люди, в яких виникла печія, позбуваються її за допомогою харчової соди. Але харчову соду, твердить гастроентерологиня, вкрай не рекомендують використовувати для зняття печії і вона навіть є шкідливою та небезпечною для здоров’я.

«Якщо в людини епізодично виникає печія, то варто в домашній аптечці мати препарати групи антацидів або альгінатів, які можна використати ситуативно. Якщо таких немає під рукою, а печія вже виникла, то варто спробувати зробити кілька ковтків лужної мінеральної води. В жодному випадку не лягати, не нахилятися вперед, краще посидіти рівно 15-20 хвилин», – радить лікарка.

Також можна спробувати природний обволікаючий засіб, наприклад, стиглий банан, декілька ложок вівсяної каші, звареної на воді. Якщо є тугий одяг в ділянці пояса, то варто його послабити.

Коли слід піти на консультацію до лікаря?

Якщо печія виникає все частіше (більше 2 разів на тиждень) та супроводжується нудотою, зригуванням, гикавкою, блювотою, болем, дискомфортом в ділянці стравоходу та шлунку, візит до лікаря не варто відкладати. А також тоді, коли знижується апетит, виникає утруднене ковтання, немотивована втрата маси тіла, постійний біль в животі.

«Зазвичай, діагностичний процес розпочинається із консультації сімейного лікаря, який за необхідності, скеровує пацієнта до вузького спеціаліста», – каже Зоряна Гук-Лешневська.