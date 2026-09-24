Російський БпЛА влучив у багатоповерхівку в Хмельницькому
На місці події працюють усі відповідні служби
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У четвер, 24 вересня, росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Хмельницькому. Попередньо, люди не постраждали. Про це повідомили голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін та мер міста Олександр Симчшин.
«Унаслідок атаки маємо пошкодження багатоквартирного житлового будинку. Вибиті вікна, пошкоджено балкони, а також автомобілі», – написав Олександр Симчшин у телеграмі.
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Інформації про постраждалих наразі немає. На місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Додамо, що повітряна тривога у Хмельницькому та Шепетівському районах триває з 02:24, а в Камʼянець-Подіському – з 03:08.