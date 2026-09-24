Унаслідок удару в квартирах вибило вікна, також пошкоджені балкони

У четвер, 24 вересня, росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Хмельницькому. Попередньо, люди не постраждали. Про це повідомили голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін та мер міста Олександр Симчшин.

«Унаслідок атаки маємо пошкодження багатоквартирного житлового будинку. Вибиті вікна, пошкоджено балкони, а також автомобілі», – написав Олександр Симчшин у телеграмі.

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Інформації про постраждалих наразі немає. На місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

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Додамо, що повітряна тривога у Хмельницькому та Шепетівському районах триває з 02:24, а в Камʼянець-Подіському – з 03:08.