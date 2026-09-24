Трамп особисто зустрів Сі на аеродромі

У середу, 23 вересня, очільник Китаю Сі Цзіньпін вперше з 2015 року здійснив триденний візит до США. Його особисто зустрів в аеропорту президент Дональд Трамп, повідомило The Guardian.

Попри те, що Трамп та перша леді Меланія Трамп зустрічають міжнародних представників безпосередньо у Білому домі, цього разу вони особисто зустріли Сі Цзіньпіна на військовій базі Joint Base Andrews поблизу Вашингтона.

Вітальні заходи продовжаться офіційним привітанням сі Цзіньпіна на Південній галявині Білого дому, приватним чаюванням та екскурсією національним архівом. Крім того, відбудеться державна вечеря на честь Сі, на якій будуть присутні керівники OpenAI, Apple, xAI, Microsoft, Nvidia та Meta.

На тлі візиту китайського лідера міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про продовження тимчасового торговельного перемирʼя між двома країнами. Угода триватиме до 10 січня 2027 року.

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За словами президента України Володимира Зеленського, який провів зустріч з Трампом 22 вересня, він попросив американського лідера закликати Сі вплинути на російського диктатора Владіміра Путіна, щоб той пішов на завершення війни. Трамп пообіцяв йому це зробити, заявив Зеленський під час брифінгу в Нью-Йорку, передає «Суспільне».

«Я сьогодні попросив президента Сполучених Штатів Америки відверто, щоб він поговорив із Сі Цзіньпіном і попросив лідера Китаю впливати на Путіна, щоб він закінчив війну, хоча б ішов на деескалаційні кроки», – повідомив Зеленський.

Одними з деескалаційних кроків Зеленський назвав зміну ситуації щодо енергетики та зерна. На думку президента, домовленості могли б продемонструвати, чи дійсно Росія готова рухатися до завершення війни.

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Зазначимо, останній візит до США Сі Цзіньпін здійснив ще у 2015 році, за адміністрації Барака Обами. Відтоді лідери країн переважно зустрічалися на полях міжнародних самітів. У травні 2026 року Дональд Трамп відвідав Китай – вперше з 2017 року.