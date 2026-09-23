Один з полонених військових КНДР

Україна передала Південній Кореї двох громадян Північної Кореї, яких ЗСУ захопили у полон у Курській області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у промові під час 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, яку транслювало «Суспільне».

Володимир Зеленський розповів, що Росія використовує у війні проти України громадян 47 країн. Зокрема, йдеться про громадян африканських країн, а також Таджикистану, Непалу, Куби, Ємену, Білорусі, Індії тощо. Президент України закликав лідерів інших країн вберегти своїх громадян від загибелі й не дозволити Росії втягнути їх у розпочату нею війну.

Окремо Володимир Зеленський наголосив на військовій співпраці Росії з Північною Кореєю. Він зауважив, що Росія залучила тисячі громадян КНДР до війни. Президент наголосив, що у північнокорейців немає причин воювати проти України, а їхній лідер Кім Чен Ин використовує своїх громадян як валюту, відправляючи до російської армії в обмін на військові технології. Президент зауважив, що сусіди КНДР уже відчули технологічний розвиток північнокорейської зброї, зокрема балістичних ракет та безпілотників.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала Сеулу двох північнокорейців, яких Пхеньян відправив на війну.

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«Нещодавно ми відправили двох північнокорейських військовополонених до Республіки Корея. Цих хлопців нелегко захопити живими. Один із них, коли опинився тут, зрозумів, що його візьмуть у полон, і спробував накласти на себе руки. Він був шокований тим, що доля не дозволила йому померти. Ось як вони виховують людей на Півночі. Це реальність. У них відбирають свободу, відбирають право вибору та вбивають у голови, що вони мусять загинути – за будь-яку ціну», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, про захоплення військових КНДР Володимир Зеленський повідомив 11 січня 2025 року. Вони потрапили у полон ЗСУ у Курській області. Наступного дня, 12 січня, Володимир Зеленський повідомив, що Київ може передати Пхеньяну полонених, але лише в обмін на українських військовополонених. Водночас президент наголосив, що Україна видасть КНДР лише тих, хто захоче повернутися на батьківщину.

У інтервʼю The Wall Street Journal полонені північнокорейські військові розповіли, що перед відправленням на фронт не знали про участь у війні проти України. За їхніми словами, їм казали, що вони воюватимуть проти Південної Кореї. Крім того, під час тренувань військових навчали уникати полону будь-якою ціною, зокрема скоювати самогубство у разі потрапляння в оточення.

У квітні 2025 року Північна Корея вперше публічно визнала відправлення своїх військових у війну проти України. У 2026 році у Пхеньяні диктатор Кім Чен Ин відкрив вулицю Себєр, на якій проживатимуть родичі загиблих на війні проти України північнокорейців, меморіал на їхню честь, а також «Музей пам'яті закордонних військових операцій та успіхів у боротьбі».

У лютому 2026 року розвідка Південної Кореї повідомляла, що КНДР відправила до російської армії понад 10 тис. своїх громадян. При цьому 2 тис. з них були ліквідовані, а загальні втрати КНДР убитими та пораненими склали 6 тис. військових. Проте за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бойові втрати КНДР становлять понад 7 тис. військових, з них 2251 – убитими та 4807 – пораненими.

У серпні 2026 року Головне управління розвідки повідомляло, що у Воронезькій області Росії розгортають північнокорейський ракетний підрозділ, який буде оснащений шістьма пусковими установками та 120 ракетами.