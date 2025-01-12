Наразі у полоні в Україні є щонайменше двоє солдатів

Україна буде готова передати північнокорейському диктатору Кім Чен Ину полонених на фронті солдатів з КНДР. Втім, обмін відбудеться виключно за умови обміну на українських військових в російському полоні, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у неділю, 12 січня.

«Окрім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, безперечно, будуть і інші. Це питання часу, коли нашим хлопцям вдасться захопити ще. І ні в кого у світі не має залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР», – повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна готова передати Кім Чен Ину військовополонених північнокорейців. Водночас диктатор КНДР має організувати їхній обмін на українських захисників, які перебувають у полоні в Росії.

Володимир Зеленський додав, що обмінювати будуть тільки тих північних корейців, які захочуть повернутися до КНДР. Ті, хто не готовий повертатися до тоталітарної країни, отримають можливість поширювати правду про російсько-українську війну корейською мовою. Зазначимо, на відео допиту полонених, яке оприлюднив президент, один з полонених висловив бажання повернутися до КНДР, а другий заявив, що хоче жити в Україні.

Нагадаємо, 11 січня Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони взяли в полон двох північнокорейських військовослужбовців на Курщині. На момент взяття у полон один із них мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої людини із реєстрацією у Республіці Тува. Їх доставили до Києва й наразі утримують в належних умовах, а СБУ вже допитала полонених.

Зазначається, що солдати з КНДР отримали поранення, проте вижили. За словами президента, взяти північнокорейців у полон було непросто, оскільки росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі КНДР у війні проти України.