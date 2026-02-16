Лідер КНДР Кім Чен Ин під час відкриття житлового району у Пхеньяні 15 лютого

У Пхеньяні диктатор КНДР Кім Чен Ин офіційно відкрив вулицю Себєр, де мешкатимуть родичі бійців, які загинули в російській війні проти України. Про це в понеділок, 16 лютого, повідомило північнокорейське інформагентство ЦТАК.

Зазначається, що північнокорейський диктатор разом з керівництвом Трудової партії, уряду та відомств Збройних сил передав ордери на житло членам сімей військових, які не повернулися із «закордонних операцій».

На вулиці розмістили багатоповерхові та малоповерхові житлові будинки для родичів найманців, заселення яких в помешкання «благословила» вся країна.

«Товариш Кім Чен Ин сказав: тепер члени сімей полеглих бійців будуть жити в столиці й першими насолоджуватися життям на прекрасній Батьківщині, і, здається, трохи загоюється рана на душі», – ідеться в релізі.

Нагадаємо, 4 лютого Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що військові Північної Кореї, які дислокуються у Курській області РФ, залучені до обстрілів прикордонних міст та сіл України. За останніми даними, КНДР відправила до Росії близько 14 тис. своїх військових, понад 6 тисяч із них уже ліквідовані на фронті.

Окрім живої сили, влада Північної Кореї надає Росії балістичні ракети, боєприпаси, протитанкову зброю, гармати та реактивну артилерію тощо.