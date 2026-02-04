Росія продовжує залучати військових КНДР до війни проти України

Військові Північної Кореї продовжують брати активну участь у війні Росії проти України. Зокрема, вони залучені до обстрілів прикордонних міст та сіл України. Про це у середу, 4 лютого, повідомило Головне управління розвідки.

За даними українських розвідників, станом на січень 2026 року військові Північної Кореї продовжували перебувати у Курській області Росії. Звідти під командуванням росіян військові КНДР здійснюють обстріли прикордонних населених пунктів України зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Крім того, вони здійснюють аеророзвідку, артилерійську розвідку, а також коригують удари РСЗВ.

ГУР зʼясувало, що військові КНДР беруть участь у війні проти України, щоб здобути досвід ведення сучасної війни, зокрема, опановувати безпілотні технології. Українська розвідка наголошує, що відповідно до домовленостей Росії та Північної Кореї, відбуваються регулярні ротації військових, що дислокуються на Курщині.

«За весь час із початку участі північнокорейського контингенту у війні проти України до КНДР вже повернулись близько трьох тисяч солдатів – навчених і досвідчених. Більшість з них стають військовими інструкторами, аби передати здобуті навички ведення війни ХХІ століття на всю армію КНДР», – йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Пхеньян офіційно визнав участь своїх військових у війні проти України. Зокрема, їхню участь у боях в Курській області.

У серпні 2025 року Кирило Буданов, який на той момент обіймав посаду начальника ГУР, застерігав щодо загрози військової співпраці Росії та КНДР не лише для України.

Він наголошував, що Пхеньян під впливом Москви стає більш непередбачуваним і менш схильним прислухатися до Китаю, який прагне стримувати ядерний потенціал КНДР. Кирило Буданов також вказував, що військове зміцнення КНДР може вплинути як на Європу, так і на баланс сил у північно-східній Азії.

У жовтні 2025 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що на території Курщині дислокуються північнокорейські оператори БпЛА, які звідти здійснюють аеророзвідку та виявляють позиції Сил оборони на Сумщині.