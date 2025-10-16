Росіяни продовжують залучати військових КНДР до війни проти України

Командування російської армії залучає підрозділи північнокорейських військових для проведення операцій у Сумській області. Про це у четвер, 16 жовтня, повідомив Генштаб ЗСУ та опублікував відео роботи операторів дронів з КНДР.

За даними Генштабу ЗСУ, північнокорейські оператори БпЛА перебувають на території Курської області, звідки здійснюють аеророзвідку та виявляють позиції Сил оборони на Сумщині.

Українські військові зафіксували переговори між військовими КНДР та солдатами російської армії. Оператори північнокорейських БпЛА здійснювали коригування вогню реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по позиціях українських військ. Генштаб ЗСУ зауважує, що окупанти залучають військових Північної Кореї через високі втрати серед росіян.

«Збройні сили України документують усі встановлені факти участі іноземних формувань у збройній агресії. Підрозділи, залучені до агресії проти України, будуть нейтралізовані відповідно до законів та правил ведення війни», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Пхеньян офіційно визнавав участь своїх військових у війні проти України. Розміщення військ Північної Кореї було здійснено за наказом лідера Кім Чен Ина. Крім того, повідомлялось, що у столиці КНДР планують встановити пам'ятник загиблим військовим, які брали участь у боях в Курській області.

Додамо, що за даними розвідки Південної Кореї, на війні проти України загинули щонайменше дві тис. військових КНДР.