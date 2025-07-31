Північнокорейські САУ Koksan

Бійці Сил безпілотних систем знищили північнокорейську самохідну артилерійську установку M1989 Koksan та її розрахунок, що складався з шести російських військових. Про це у четвер, 31 липня, повідомив 14 окремий полк СБС.

Російську САУ Koksan з Північної Кореї виявили аеророзвідники групи «Крима» та скоригували по ній вогонь РСЗВ HIMARS.

«Внаслідок ураження сталася вторинна детонація боєкомплекту: артилерійську установку було повністю знищено, а шістьох військовослужбовців розрахунку — ліквідовано», – йдеться у повідомленні полку.

Військові опублікували відео успішної бойової роботи. Судячи з оприлюднених кадрів, окупанти намагалися сховати артустановку з-поміж дерев.

Зауважимо, що українські захисники не розголошують напрямок, на якому це сталось.

САУ Koksan – північнокорейська самохідна артилерійська установка з гарматою калібром 170-мм. Дальність її стрільби становить від 40 до 60 км, що робить її найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою Корейської Народної Армії. Ця САУ має суттєво більшу дальність вогню, ніж вся ствольна артилерія, яку наразі використовує Росія. Єдиною артсистемою, яка має приблизно такі ж характеристики, є радянська 203-мм самохідна 2С7 «Пион».

Вперше про застосування росіянами північнокорейської САУ Koksan стало відомо у листопаді 2024 року. За інформацією начальника ГУР Кирила Буданова, загалом російські окупанти отримали від Північної Кореї 120 САУ «Коксан».

Крім того, 11 липня 2025 року стало відомо про перше зафіксоване знищення російської РСЗВ з КНДР Type-75. Напередодні Кирило Буданов також повідомляв передачу Росії цих РСЗВ з Північної Кореї.

Нагадаємо, 26 липня розвідка Південної Кореї повідомила про намір КНДР знову направити до Росії свої війська для участі у масштабному наступі на Україну.