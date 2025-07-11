Північнокорейська РСЗВ Type-75

На Харківщині бійці Першої президентської бригади Національної гвардії «Буревій» знищили РСЗВ Type-75, яку росіяни нещодавно отримали від Північної Кореї. Про це йдеться у повідомленні нацгвардійців, опублікованого у п’ятницю, 11 липня.

Нову російську РСЗВ з Північної Кореї виявили на Куп’янському напрямку. Зазначається, що окупанти на своїй позиції готували РСЗВ для обстрілу, однак пілоти бригади «Буревій» першими завдали удару та знищили Type-75. Українські бійці також опублікували відео ураження. Судячи з опублікованих кадрів, РСЗВ знищили скидом вибухівки з дрона. Зауважимо, що це перше задокументоване знищення Type-75.

«Північнокорейська екзотика не витримала реалій фронту [...] Удар швидкий, результат – очікуваний: ще одна “рідкість” знищена на Купʼянському напрямку. Тримаємо темп!», – йдеться у повідомленні нацгвардійців.

Зазначимо, що у червні цього року керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомляв, що КНДР передала Росії нові РСЗВ Type-75 на додачу до переданих раніше САУ «Коксан». Пізніше того ж місяця з російських навчальних полігонів почали з’являтися фото Type-75 та боєприпасів до неї.

Про РСЗВ Type-75 у відкритому доступі небагато інформації. Відомо, що вона може бути оснащена уламково-фугасними та касетними снарядами, що розриваються у повітрі. Defense Express зауважує, що наявність касетних снарядів робить її більш небезпечною.

Нагадаємо, навесні 2025 року стало відомо, що Росія отримала від КНДР 120 САУ «Коксан» з гарматою калібром 170-мм. Збройні сили України вже знищили кілька таких САУ.