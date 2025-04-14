Північнокорейська САУ «Коксан»

Військові 103 окремої бригади територіальної оборони знищили північнокорейську самохідну артилерійську установку «Коксан». Це вже п’ята уражена «Коксан» за останні два місяці. Відео успішної бойової роботи опублікували військові бригади у своєму Telegram-каналі.

Північнокорейську САУ уразили військові підрозділу ударних безпілотників «Чорний Стриж». Російські військові встановили на артустановку антидроновий захист, одна це не допомогло врятувати її від знищення. Оператори БпЛА застосували два FPV-дрони. Перший – вдарив по моторно-трансмісійному відділенню, а другий – вибухнув вже під антидроновим захистом та пробив паливний бак. Внаслідок другого влучання САУ «Коксан» згоріла.

Наразі вже відомо про п’ять знищених артустановок «Коксан». У листопаді 2024 року розвідка Південної Кореї повідомляла, що КНДР передала російській армії артилерійські установки та РСЗВ, у тому числі САУ «Коксан». Вперше про застосування росіянами північнокорейських САУ стало відомо у жовтні 2024 року.

Наприкінці лютого 2025 року полк Nemesis Сил безпілотних систем вперше знищив таку артустановку. Ще три «Коксан» були знищені військовими 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів на Курщині. 25 березня Сили безпілотних систем повідомили про знищення ще одної північнокорейської артустановки на Донеччині.

Як повідомляє «Мілітарний» з посиланням на начальника ГУР Кирила Буданова, загалом російські військові отритримали від Північної Кореї 120 САУ «Коксан», ще стільки ж отримати в майбутньому.

М-1978 «Коксан» – північнокорейська самохідна артилерійська установка з гарматою калібром 170-мм.

«Коксан» є найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою Корейської Народної Армії. Дальність її стрільби становить від 40 до 60 км. Ймовірно, 170-мм гармата може бути російською корабельною гарматою або системою берегової артилерії, поставленою в Північну Корею в 1950-х роках. «Коксан» має суттєво більшу дальність вогню, ніж вся ствольна артилерія, яку наразі використовує Росія. Єдиною артсистемою, яка має приблизно такі ж характеристики, є радянська 203-мм самохідна 2С7 «Пион», але лише при застосуванні активно-реактивних снарядів.