Північнокорейська артилерійська установка M1989 Koksan на параді в КНДР

Оператори 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів уразили одразу три північнокорейських самохідних артилерійських установок M1989 Koksan. Сталось це на Курському напрямку, повідомили в пресслужбі полку 18 березня.

Як ідеться, замасковані та захищені від FPV-дронів так званими «мангалами» позиції артилерійських установок виявив безпілотник українських військових. Після цього захисники у взаємодії з реактивною системою залпового вогню M142 HIMARS завдали удару боєприпасами з уламково-фугасними та касетними бойовими частинами по САУ M1989.

У пресслужбі 14-го окремого полку БпАК наразі не уточнили наслідків ураження північнокорейських САУ.

Характеристика M1989 Koksan

M1989 Koksan – 40-тонна північнокорейська самохідна артилерійська установка з гарматою калібром 170-мм.

За наявними даними, дальність стрільби звичайними осколково-фугасними снарядами сягає 40 км, а при використанні активно-реактивних боєприпасів – до 60 км. Ймовірний темп стрільби становить 1 – 2 постріли кожні 5 хвилин.

Корейські далекобійні САУ M1989 Koksan на російському озброєнні вперше помітили в листопаді 2024 року.

Перше ураження М1989 Силами оборони було зафіксоване 18 грудня минулого року. Північнокорейську САУ уразив нічний дрон-бомбардувальник на Луганщині.