Ракета влучила по місцю базування спеціального загону Росгвардії «Ахмат»

Українські військові вдарили ракетою по місці відпочинку особового складу чеченського спецпідрозділу Росгвардії «Ахмат» у Брянській області. Про це повідомило у неділю, 16 березня, Головне управління розвідки Міноборони.

Українські розвідники перехопили розмову, у якій росіянка розповідає про ракетний удар Сил оборони по місцю базування спеціального загону Росгвардії «Ахмат» у Брянській області. Росіянка, яка надавала допомогу пораненим окупантам, розповіла, що під завалами після атаки опинилося багато «ахаматівців». У розмові вона також згадує про щонайменше шістьох поранених.

«Ракета, уяви, та ще й вони відпочивали, один тільки в бронежилеті був хлопчик. Чеченці переважно такі молоденькі взагалі. Найстаршому, мабуть, 41 рік», – зауважила вона.

У ГУР повідомили, що удару Сили оборони завдали поблизу села Нові Юрковичі на Брянщині. Село розташоване неподалік від Білорусі.

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що воїни ССО знищили російський радіолокаційний комплекс «Утьос-Тм», який відстежував українські повітряні цілі в радіусі 360 км.