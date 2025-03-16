Цей комплекс надавав дані російській ППО про об’єкти на висотах до 20 км

Воїни ССО знищили російський радіолокаційний комплекс «Утьос-Тм», який відстежував українські повітряні цілі в радіусі 360 км. Про це у суботу, 15 березня, повідомили на сторінці Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Тактична група ударних БпАК «Медоїд» підрозділу «Баліста» Сил спеціальних операцій знищила ворожий радіолокаційний комплекс «Утьос-Тм», що відстежував українські літаки, ракети та безпілотники в радіусі 360 км в онлайн режимі.

Цей комплекс надавав дані російській ППО про об’єкти на висотах до 20 км. Тому українські воїни наголошують, що його знищення суттєво послабило російським військам контроль над небом, а також знизило ефективність систем протиповітряної оборони.

«Точність, злагодженість та сучасні технології – це запорука ефективного знищення окупантів», – додають у дописі.

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що бійці 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» знищили 4 російських системи протиповітряної оборони «Панцир-С1». Вартість одного такого комплексу становить близько 14 млн доларів. Тобто сумарно українські військові завдали Росії збитків на 56 млн доларів.